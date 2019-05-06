Источник рассказал, как опознают погибших в ЧП с SSJ 100 в Шереметьево

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Личности погибших в результате ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево будут устанавливать путем генетической экспертизы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По его словам, опознать погибших людей будет непросто, так как их тела сильно пострадали при пожаре.

«Скорее всего, будет генетическая экспертиза проводиться», — уточнил источник.

Ранее увеличилось число госпитализированных после ЧП с SSJ 100 в Шереметьево.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в «Шереметьево» с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. По последним данным, причиной возгорания стала неисправность электроприборов. В результате произошедшего погиб 41 человек.