Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы

В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Как отмечается, мужчина летел из Стамбула.

Уточняется, что он является уроженцем села Нариман Ногайского района Дагестана.

Кроме того, в отношении другой пассажирки этого рейса было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее сообщалось, что ФСБ разоблачила ячейку ИГ в Подмосковье.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.