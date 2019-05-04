Москвичей предупредили о погоде на 9 мая

Максим Блинов/РИА «Новости»

Синоптики рассказали москвичам, какую погоду стоит ждать на 9 мая, передает ФАН.

Отмечается, что в День Победы воздух прогреется до +21...26°С.

В некоторых районах пройдут небольшие дожди.

Также в Гидрометцентре вновь предупредили жителей Москвы и Московской области о «желтом» уровне погодной опасности.