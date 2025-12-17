В АЛРОСА рассказали, когда в мире закончатся алмазы

В АЛРОСА спрогнозировали истощение запасов алмазов через 20 лет

Мировых экономически рентабельных запасов алмазов в 1,8 миллиарда карат хватит на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат ежегодно, при сокращении объемов — на 50–60 лет. Об этом РИА Новости рассказал начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами АЛРОСА Сергей Тахиев.

По его словам, чуть более половины из запасов алмазов находится в России. Остальные расположены в Африке — Ботсване и Анголе.

Тахиев добавил, что Австралия «уже вышла из чата», как и Канада не оказывает влияния на общемировое распределение.

Он предположил, что острого дефицита не произойдет, а постепенный восстановительный рост цен на них может произойти уже в ближайшем будущем.

В ноябре губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что на месторождении имени В. Гриба в регионе нашли два алмаза ювелирного качества массой 55,96 и 135,75 карата.

По его словам, по размеру эти находки стали третьей и четвертой наиболее крупной добычей на месторождении в текущем году.

Ранее мужчина выкопал бриллиант весом 2,71 карата во время прогулки в парке.