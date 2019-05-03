Студентам могут разрешить официально работать в школе

В Госдуму внесли законопроект, который разрешает студентам работать в школе. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, в случае принятия законопроекта к преподавательской деятельности допустят студентов, «обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, в течение периода прохождения ими обучения».

Уточняется, что на настоящий момент преподавать в школе могут только люди с высшим или средним профессиональным образованием. Кроме того, студенты не могут вести в школе кружки и секции.

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