Пошутивший над бойцом СВО комик отрицает обвинения в оскорблении чувств верующих

Стендап-комик Артемий Останин не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти. Об этом сообщает РИА Новости.

Останина обвиняют по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным Мещанской межрайонной прокуратуры, в марте 2025-го Останин выступил в Москве с материалом, содержащим оскорбления чувств верующих. Подробности не уточняются. Юмориста также обвиняют в совершении действий, направленных на унижение достоинства получившего увечья человека с угрозой применения насилия. Против артиста завели уголовное дело.

17 марта 2024 года комика задержали в Белоруссии, а затем отправили в СИЗО за шутку про мужчину без ног. Изначально Останин должен был находиться под арестом до 15 мая. Его адвокат утверждал, что при задержании белорусские силовики сломали юмористу позвоночник и ребра. Кроме того, ему диагностировали пневмоторакс. Несмотря на состояние здоровья, в домашнем аресте суд мужчине отказал. Вину он не признает.

Ранее Штурм предложила Лурье продать квартиру Долиной.