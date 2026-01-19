Размер шрифта
Общество

На доме Анны Политковской установили новую мемориальную табличку

На доме Анны Политковской установили новую мемориальную доску вместо разбитой
Пелагия Тихонова/РИА Новости

На доме, где жила журналистка Анна Политковская в Москве, появилась новая мемориальная табличка. Об этом пишет Telegram-канал RusNews.

Новую мемориальную доску на стену дома на Лесной улице повесили активисты. Табличка самодельная. Вскоре после установки нового мемориального знака у здания возложили цветы, следует из сообщения.

18 января неизвестные разбили предыдущую мемориальную доску. Обозреватель была ликвидирована в лифте своего дома. Организатором преступления назван чеченский криминальный авторитет и бизнесмен Лом-Али Гайтукаев, его приговорили к пожизненному лишению свободы.

В конце 2022 года фигурант дела Сергей Хаджикурбанов отправился из колонии на спецоперацию. Осужденный получил помилование, дослужился до должности командира батальона разведки. По информации СМИ, чтобы бывшему заключенному пройти такой путь, «нужно реально быть Рэмбо». Вероятно, Хаджикурбанову помог опыт службы в спецназе, предположил адвокат Алексей Михальчик. По делу Политковской Сергей Хаджикурбанов был осужден на 20 лет и должен был выйти только в 2034 году.

Ранее бюст российской журналистки установили во Франции.

