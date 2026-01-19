Размер шрифта
Общество

Женщина, прожившая до 101 года, раскрыла свои секреты долголетия

Daily Mail: 101-летняя китаянка назвала спокойствие секретом долголетия
Daily Mail/YouTube

Цзян Юэцин, 101-летняя женщина из Китая, поделилась своим образом жизни, который, по ее словам, помогает сохранять здоровье и спокойствие в преклонном возрасте, пишет Daily Mail.

Цзян Юэцин — мать семерых детей, проживающая в городе Вэньчжоу. Она призналась, что больше всего любит поздними ночами смотреть телевизор и перекусывать сладостями. Как отмечают родственники китаянки, пенсионерка часто не ложится спать до двух часов ночи и просыпается около 10 утра. После пробуждения она выпивает чашку зеленого чая, а первый прием пищи обычно приходится на поздний завтрак или бранч.

Дочь долгожительницы рассказала, что мать отличается хорошим качеством сна, несмотря на поздние отходы ко сну. Она также уточнила, что привычка бодрствовать по ночам сформировалась несколько лет назад после падения, в результате которого Цзян получила травму руки и стала меньше заниматься домашними делами.

Подводя итог, Юэцин добавила, что редко зацикливается на проблемах, не держит обид и старается сохранять спокойный настрой. И именно внутреннее равновесие и позитивное отношение к жизни стали главным фактором долголетия, считает она.

Ранее в сети стала популярна 100-летняя фуд-блогер.

