Правительство РФ в последнюю неделю февраля представит отчет о своей работе

Отчет правительства РФ в Госдуме состоится в последнюю неделю февраля
Максим Блинов/РИА Новости

Российское правительство в последнюю неделю февраля представит в Госдуме отчет о своей работе в 2025 году. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Отчет состоится в период с 24 по 26 января, окончательная дата будет определена позже, отметил Володин.

Он также рассказал, что со следующей недели начнутся встречи политических фракций Госдумы с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

По его словам, в 2026 году принято решение начать встречи раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию.

В рамках комитетов пройдут встречи с профильными министрами и заместителями премьер-министра, добавил спикер Госдумы.

Работа правительства России в 2025 году была сосредоточена на запуске обновленных национальных проектов, обеспечении устойчивости экономики в условиях санкций и выполнении социальных обязательств. Доходы федерального бюджета превысили 36,5 трлн рублей, при этом расходы составили около 42,3 трлн рублей.

Ранее Володин поручил комитету Госдумы доложить о ситуации с «Почтой России».

