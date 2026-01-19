Размер шрифта
Общество

В Подмосковье 18-летний парень погиб после удара ножом в ходе конфликта

В Электростали молодой человек погиб из-за удара ножом при конфликте в автобусе
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Электростали 18-летний парень погиб, получив удар ножом в ходе конфликта в автобусе. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, вчера около 23:00 мск в автобусе произошел словесный конфликт между молодым человеком и неизвестным. В районе остановки возле улицы Мира ему нанесли удар ножом, после чего злоумышленник скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Водитель автобуса обратился в полицию. В настоящее время в МВД устанавливают личность преступника.

Как пишет Telegram-канал 112, инцидент произошел в поселке Фрязево, и в конфликте участвовали двое мужчин и группа молодых людей, один из которых получил удар ножом.

17 января в Минусинске 16-летний юноша получил ножевое ранение во время драки в районе одного из магазинов.

Ранее пенсионер избил пожилую женщину тростью ради 700 рублей и получил условный срок.

