Общество

Тюменка проглотила зубную щетку во время чистки зубов

В Тюмени девушка проглотила щетку, когда чистила зубы
Shutterstock

19-летняя жительница Тюменской области была экстренно госпитализирована после того, как во время чистки зубов случайно проглотила зубную щетку. Об этом сообщает Департамент здравоохранения региона.

Инцидент произошел во время обычной гигиенической процедуры, девушка случайно проглотила зубную щетку и сразу же рассказала об этом матери. Женщина немедленно вызвала скорую помощь. Зубная щетка в ротовой полости обнаружена не была, при этом пальпация живота вызывала болезненные ощущения.

С предварительным диагнозом «инородное тело желудочно-кишечного тракта» пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для обследования. Как отметили медики, подобные случаи требуют обязательного врачебного контроля. Особую опасность представляют предметы с острыми краями или специфическим составом, которые могут привести к повреждению внутренних органов и необходимости срочной операции.

Ранее в Индии врачи извлекли из желудка пациента семь зубных щеток и два гаечных ключа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657901_rnd_7",
    "video_id": "record::cce358e4-4af0-4c8a-a3f8-6914eb35e9f4"
}
 
