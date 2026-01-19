Названа вероятная тема переговоров Дмитриева с посланниками Трампа

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время встречи с представителями президента США, вероятно, будет обсуждать экономическое сотрудничество двух стран, а не конфликт на Украине. Об этом сообщил политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру».

Журавлев обратил внимание на то, что Дмитриев специализируется на экономике, он не дипломат и не политик. В связи с чем эксперт сделал вывод, что если на встрече и будут обсуждаться какие-то политические вопросы, то только в рамках экономических тем.

«Он [Дмитриев] финансист с очень хорошей репутацией в США, где его воспринимают как своего», — сказал Журавлев.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Дмитриев встретится с американской делегацией 20 января в Давосе. По данным журналиста Axios Барака Равида, глава РФПИ пообщается со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа, бизнесменом Джаредом Кушнером.

Ранее Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе.