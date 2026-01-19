Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погиб мужчина

В селе Отрадное Белгородского округа украинский дрон атаковал частный дом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Бойцы самообороны оперативно прибыли на место атаки и вывезли мужчину на автомобиле, но по пути их машину атаковал FPV-дрон», — рассказал губернатор.

Пострадавшего перенесли в другой автомобиль и повезли в больницу, но он скончался до приезда в медучреждение.

Недавно в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Ее доставили в Борисовскую ЦРБ. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

До этого при взрыве БПЛА в белгородском селе Таврово был ранен местный житель. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения лица и плеча. Скорая доставила его в белгородскую больницу №2.

Ранее в Белгородской области чиновник попал под удар двух украинских БПЛА.