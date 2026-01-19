Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В СК назвали число потерпевших при ЧП в центре профподготовки МВД Сыктывкаре

Более 30 человек признаны потерпевшими после взрыва в центре МВД в Сыктывкаре
Telegram-канал Сыктывкар №1

После взрыва учебно-имитационной гранаты в центре МВД в Сыктывкаре потерпевшими признаны более 30 человек, один — не выжил. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Всего по уголовному делу потерпевшими признаны более 30 человек», — отметили в СК.

До этого стало известно, что суд арестовал начальника учебного центра МВД по Коми, а также преподавателя. Второго отправили под домашний арест.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

Ранее в сети появился момент взрыва светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657697_rnd_2",
    "video_id": "record::45819eb7-fd4c-49d0-b551-9f6e57d861a0"
}
 
Теперь вы знаете
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури на самом деле сказываются на самочувствии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+