В СК назвали число потерпевших при ЧП в центре профподготовки МВД Сыктывкаре

Более 30 человек признаны потерпевшими после взрыва в центре МВД в Сыктывкаре

После взрыва учебно-имитационной гранаты в центре МВД в Сыктывкаре потерпевшими признаны более 30 человек, один — не выжил. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Всего по уголовному делу потерпевшими признаны более 30 человек», — отметили в СК.

До этого стало известно, что суд арестовал начальника учебного центра МВД по Коми, а также преподавателя. Второго отправили под домашний арест.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

Ранее в сети появился момент взрыва светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре.