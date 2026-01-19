Российский генерал раскрыл, чего ждать от ВСУ после слов Сырского о контрнаступлении

Вооруженным силам (ВС) России однозначно стоит ждать новых ударов от украинских военных. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

Попов отметил, что несмотря на зиму «враг следит за нами и мы следим за врагом». При этом он считает, что ВСУ не решатся наступать в ближайшее время, поскольку оперативно-тактическая обстановка складывается не в их пользу.

«Единственное, что [главком ВСУ Александр] Сырский может делать, — затыкать дыры имеющимся резервом. Но этого делать не хочет», — сказал генерал-майор.

Он добавил, что к ВСУ необходимо относиться с осторожностью, поскольку Киев еще не ввел в бой три бригады, базирующиеся на западе Украины. По словам Попова, они хорошо обучены и вооружены современным стрелковым оружием, но имеют проблемы с оснащением техникой.

18 января Сырский объявил о новых наступательных операциях в 2026 году. Он подчеркнул, что «в обороне победы не добудешь». В связи с чем он сообщил, что ВСУ применят тактику, которая заставит ВС РФ привлечь и перебросить значительные ресурсы с приоритетных направлений туда, где надо будет сдерживать активные действия украинских войск.

Ранее в Госдуме отреагировали на планы Украины провести контрнаступление.