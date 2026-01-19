Джигана и Самойлову не развели

Развод рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой не состоялся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, суд отказался разводить Джигана и Самойлову. На заседание пришли только их представители. Суд приостановил бракоразводный процесс в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор в 2020 году – после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу.

Адвокат уверен, что в тот период артист находится в уязвимом состоянии. По словам юриста, рэпер узнал условия контракта уже во время бракоразводного процесса.

По договору все имущество, нажитое в браке, в том числе недвижимость и единственное жилье, должно перейти в собственность Самойловой.

По словам Жорина, совокупность обстоятельств, при которых был подписан договор, может свидетельствовать о нарушении баланса интересов.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогерша приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, если ее супруг «повзрослеет».

Ранее Гордон отказалась вставать на чью-либо сторону в разводе Джигана и Самойловой.