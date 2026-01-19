В Совфеде рассказали, сможет ли «Совет мира» по Газе заменить ООН

«Совет мира» по сектору Газа не сможет заменить Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ООН, а также подписал меморандум о выходе страны из 31 структуры всемирной организации.

«Однако все же никакой новый совет, работающий по принципам полузакрытого клуба, не сможет заменить Организацию Объединенных Наций и устранить первопричины многих конфликтов. Да, у ООН есть значительные минусы. Но без ООН, во всяком случае пока, не обойтись», — написал глава комиссии.

Джабаров добавил, что ООН на протяжении 40 лет поддерживала баланс между СССР и США. При этом организация до сих пор остается самым действенным инструментом, отметил сенатор.

17 января газета Financial Times сообщила, что администрация Трампа может рассматривать «Совет мира» как замену ООН.

16 января Трамп заявил о формировании «Совета мира». Глава Белого дома подчеркнул, что в качестве председателя объединения он поддерживает недавно назначенное палестинское технократическое правительство.

В состав «Совета мира» пригласили президента России Владимира Путина, казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Бразилии Луиса Инаси Лулу да Силвы, премьер-министра Канады Марка Карни, президента Турции Реджепа Эрдогана и других мировых лидеров.

Ранее в «Совете мира» по Газе назвали приоритет объединения.