Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась

В Кемерово временно закрылась пекарня, где отказались обслуживать геев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление владельца предприятия Антона Ипатова.

Как отмечается, пекарня выставила табличку, где людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией вход в здание был запрещен. В тексте использовалась нецензурная лексика.

Уточняется также, что Роспотребнадзор сообщил о многочисленных нарушениях в пекарне, в том числе об отсутствии централизованного водоснабжения и канализации.

«Из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов», — заявил Ипатов.

Он добавил, что пекарня закрыта не из-за качества продукции, а по другим причинам.

Ранее сообщалось, что отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов.