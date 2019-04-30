Число пострадавших при протестах в Каракасе удвоилось

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Глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти проинформировала о том, что число пострадавших в ходе протестов достигло 50. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венесуэльские СМИ.

«Сегодня к нам поступили 50 пациентов», — сказала Санти.

Она добавила, что 30 человек пострадали от резиновых пуль, еще одного доставили с огнестрельным ранением.

Ранее советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес и другие представители властной элиты Венесуэлы согласны с тем, что президент страны Николас Мадуро должен уйти.

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