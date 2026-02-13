Экономист назвал уровень ключевой ставки после заседания 20 марта

ЦБ на заседании 20 марта, скорее всего, снизит ключевую ставку до 14-15%, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Принятое решение Банка России о снижении ключевой ставки считаю ожидаемым продолжением выбранного в 2025 году им курса на смягчение денежно-кредитной политики. Траекторию движения оцениваю положительно, так как более низкое значение ключевой ставки выступает дополнительным стимулом экономического роста. Нет сомнения, что Банк России и на следующем заседании будет снижать ключевую ставку. Полагаю, что с учетом достаточно скромного шага в 0,5 п.п. сегодня на следующем заседании она может быть снижена вплоть до 14% (на 1,5 п.п.). Также считаю, что на столе 20 марта будут варианты со снижением до 14,5% и до 15%, а также с сохранением без изменений. Однако наиболее серьезно будут рассматриваться, на мой взгляд, именно варианты со снижением: по состоянию на сегодня вероятность каждого из трех вариантов снижения (до 14%, до 14,5% и до 15%) рассматриваю как одинаковую (по 31%) и 7% закладываю на вероятность сохранения без изменений», — отметил Балынин.

Экономист исключил возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании, так как Банк России еще в 2025 году выбрал стратегический курс на смягчение денежно-кредитной политики, и, скорее всего, будет ему следовать в 2026-2027 годы.

Балынин подчеркнул, что снижение ключевой ставки окажет положительное воздействие как на стимулирование экономического роста и рост конкуренции среди отечественных производителей, так и на замедление темпов роста цен, в том числе в связи с тем, что использование кредита станет более привлекательным и потребует меньших расходов на уплачиваемые проценты.

«Ставки по вкладам и кредитам всегда реагируют, как на принимаемые решения по ключевой ставке, так и на посылаемые Банком России сигналы. И то, и другое говорит о том, что денежно-кредитная политика смягчается, а значит, ставки и по вкладам, и по кредитам будут снижаться. Ставки по вкладам отреагируют быстро – на выходные и в первые дни следующей недели, по кредитам – вероятнее всего, временной лаг реакции составит от одного дня до двух недель», — заключил экономист.

Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5%.

