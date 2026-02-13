Размер шрифта
Скандинавских лыжников обвинили в упортреблении допинга

Олимпийский чемпион Васильев обвинил скандинавских лыжников в допинге
РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что скандинавские лыжники употребляют допинг, передает «Советский спорт».

«Придет время, и все узнают, на каких препаратах сидят норвежцы, шведы и финны. Те, кто использовал терапевтические исключения для завоевания медалей — мошенники», — заявил Васильев, отметив, что больной человек не может обыграть здорового.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее на Олимпиаде арестовали болельщика, 16 лет находившегося в розыске.
 
