Из Черногории экстрадировали напавшего на пассажиров московского метро

Распылившего баллончик в метро россиянина экстрадировали из Черногории
РИА Новости

Объявленного в международный розыск россиянина экстрадировали из Черногории. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Благодаря взаимодействию с зарубежными партнерами по каналам Интерпола была согласована передача разыскиваемого российской стороне для доставки в Москву», — написала она.

По данным МВД, в 2024 году подозреваемый распылил содержимое аэрозольного баллончика в вагоне московского метро, напав на пассажиров. После этого он покинул страну. По запросу властей РФ мужчину экстрадировали, он будет привлечен к уголовной ответственности.

До этого россиянин, который был объявлен в международный розыск более 10 лет назад за мошенничество в особо крупном размере, был экстрадирован в Россию из ОАЭ. Он также организовал покушение на женщину на территории Франции. Обвиняемый с 2015 году был объявлен в международный розыск.

Ранее подозреваемую в торговле органами украинку экстрадировали в Казахстан.
 
