Унесенный в море протез женщины нашли спустя 10 месяцев

Британка нашла свой протез ноги, унесенный в море 10 месяцев назад
Британка Бренда Огден вновь обрела свой протез ноги спустя почти 10 месяцев после того, как его унесло в море, пишет Good News Network. Женщина призналась, что чувствует себя «на седьмом небе от счастья» после неожиданной находки.

Инцидент произошел в апреле 2025 года на побережье Северного моря. Огден, которой пять лет назад ампутировали ногу ниже колена после тяжелой автомобильной аварии, только за неделю до этого получила индивидуальный титановый протез, предназначенный в том числе для купания.

Во время фотосъемки с участниками своей плавательной группы на пляже большая волна сбила людей с ног и унесла протез обратно в море. Несмотря на многочасовые поиски, найти его тогда не удалось. Протез стоил более $2000, и, по словам Бренды, она долго ждала его изготовления.

Спустя десять месяцев 38-летняя Элизабет Форбс обнаружила необычный предмет во время прогулки по пляжу в Хорнси, Восточный Йоркшир. Сначала она приняла находку за часть газового баллона, однако, рассмотрев ее поближе, поняла, что это протез ноги.

Форбс опубликовала фотографию в соцсетях, где пользователи опознали владелицу протеза. Женщина вернулась на пляж на следующий день, чтобы забрать находку и помочь вернуть ее хозяйке.

Огден рассказала, что уже смирилась с потерей. Узнав о находке, пенсионерка была глубоко тронута и поблагодарила нашедшую протез незнакомку.

«Я буквально чувствовала, что потеряла часть себя», — призналась она.

Ранее в США больница потеряла «кусок» черепа женщины, предложив компенсацию в $25.
 
