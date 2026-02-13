Размер шрифта
Пятница, 13-е, установила погодный рекорд в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр: пятница стала самым теплым днем с начала года
Антон Денисов/РИА «Новости»

В Москве и области пятница, 13 февраля, стала самым теплым днем с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Там уточнили, что в столице воздух прогрелся до +2,3°C.

До этого ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что первая оттепель в столичном регионе закончится внезапным возвращением морозов. Уже к середине будущей недели температура воздуха с плюсовых значений опустится до -15°C в дневное время, что на 10°C отклоняется от климатической нормы.

Синоптик отметила, что потепление произошло из-за попадания Москвы в теплый сектор циклона. По этой причине в субботу, 14 февраля, воздух прогреется до +2°C, что будет превышать климатическую норму примерно на 5°C. А на следующей неделе регион попадет в другую часть циклона. Волна холодной погоды может удержаться в российской столице три-четыре дня. Таким образом в Московском регионе опять будет неустойчивая погода, когда волны тепла и мороза быстро сменяются.

Ранее в Москве появилась вторая снежная дюна.
 
