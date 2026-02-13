Размер шрифта
Врач рассказала, что может спровоцировать воспаление десен

Врач Патлатая: воспаление десны может привести к тяжелой инфекции
Сахарный диабет, а также гормональные изменения во время беременности могут спровоцировать воспаление десны. Об этом «Газете.Ru» заявила доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая.

«Возможными причинами воспаления десен могут быть гингивит — воспалительное поражение слизистой оболочки десны, или периодонтит — воспаление тканей, окружающих корень зуба и обеспечивающих его фиксацию. Периодонтит, как правило, свидетельствует о наличии инфекционного процесса в корневом канале. Перикоронит — воспаление мягких тканей вокруг коронки частично прорезавшегося зуба, чаще всего — «зуба мудрости». Дело в том, что большая часть коронки зуба мудрости остается погруженной в десну, формируя «капюшон» — складку слизистой оболочки над непрорезавшейся частью зуба. Под ним скапливаются остатки пищи и бактериальный налет, что создает благоприятные условия для развития инфекции. Спровоцировать воспаление десны также могут инфекционно-воспалительные и системные заболевания: герпесный стоматит, сахарный диабет, гормональные изменения (например, при беременности)», — рассказала Патлатая.

При обнаружении отека десны Патлатая категорически не рекомендовала заниматься самолечением, а как можно быстрее обратиться к врачу.

«Оптимальным будет прием легкого обезболивающего препарата (при наличии болевого синдрома и отсутствии противопоказаний со стороны здоровья) для временного купирования дискомфорта. Затем обращение к стоматологу для проведения комплексной диагностики, которая может включать визуальный осмотр и зондирование, рентгенографию (прицельный снимок, ортопантомограмму или КТ), лабораторные исследования (при подозрении на инфекционную или системную природу процесса). Промедление с визитом к специалисту чревато прогрессированием первичного воспаления и присоединением вторичной инфекции. Учитывая высокую микробную обсемененность полости рта, даже незначительное повреждение слизистой может стать входными воротами для патогенных микроорганизмов, что способно привести к развитию более тяжелых осложнений — абсцессов, флегмон и так далее», — констатировала Патлатая.

Ранее россиян предупредили, что зубные имплантаты нужно менять каждые 20–25 лет.
 
