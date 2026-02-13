Размер шрифта
В Норвегии разочарованы результатом Коростелева на Олимпиаде

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что он разочарован 15-м местом лыжника Савелия Коростелева в гонке с раздельным стартом на зимней Олимпиаде — 2026 в Италии, передает Sport24.

«Результат Коростелева стал для меня разочарованием, должен сказать. Савелий выглядел уставшим с самого начала? — сказал Сальтведь.

Также журналист отметил, что Коростелев по-настоящему не был в борьбе за медали в этой гонке.

Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпиаде. Спортсмен преодолел дистанцию за 21 минуту 42,3 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 20 минут 36,2 секунды. Для него это золото стало третьим на текущих Играх и восьмым в олимпийской карьере.

Ранее Мама Коростелева назвала достойным результатом 15-е место сына на Олимпиаде.
 
