КС РФ определит, смогут ли совершеннолетние лишать отца или мать родительских прав

Конституционный суд России рассмотрит вопрос о возможности лишения совершеннолетними родительских прав собственных отцов или матерей. Это следует из жалобы, принятой КС на рассмотрение.

Гражданка Узбекистана обратилась в Конституционный суд по поводу возможности лишения родительских прав своего отца, который совершил преступление против ее половой неприкосновенности.

По информации ТАСС, в течение шести лет мужчина совершал по отношению к заявительнице и ее сестре, когда они были еще подростками, насильственные действия сексуального характера.

В июне 2023 года Переславский районный суд Ярославской области признал мужчину виновным и взыскал в пользу девочек в качестве компенсации морального вреда 300 тыс. рублей, а в пользу матери потерпевших — 100 тыс. рублей. Позднее, в ноябре того же года, девушка с матерью обратились в суд повторно, требуя лишить отца родительских прав, но суд отказал в иске, уточнив, что на момент его подачи заявительница уже была совершеннолетней.

Согласно статье 61 Семейного кодекса, родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет, а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия.

Ранее в Воронеже лишили родительских прав женщину, которая избила своего годовалого ребенка.