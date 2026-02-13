Размер шрифта
«Сделаем ООН снова великой»: постпред США вручил Каллас голубую кепку

В Мюнхене постпред США Уолтц подарил Каллас кепку «Сделаем ООН снова великой»

Постпред США при ООН Майк Уолтц принес на Мюнхенскую конференцию по безопасности голубую кепку с надписью «Сделаем ООН снова великой» ( отсылка к лозунгу президента Дональда Трампа Make America Great Again/«Сделаем Америку снова великой». — «Газета.Ru»)

Американский дипломат заявил, что принес бейсболки для всех, но они оказались слишком популярными. В итоге он вручил одну кепку модератору дискуссии, главе евродипломатии Кае Каллас.

Прошлой осенью Уолтц рассказал, что Вашингтон задерживает взносы в ООН, так как ожидает ее реформирования. Под давлением США генсек Антониу Гутерриш согласился уменьшить бюджет всемирной организации на 15%. Это приведет к сокращению штата на 18% и численности миротворцев на 25%. Уолтц пообещал, что США будут «жестко обращаться» с ООН.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее эскалатор в ООН остановился, когда на него ступил Трамп.
 
