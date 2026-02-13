Грудь британки выросла снова после операции по ее уменьшению

В Англии женщина сделала операцию по уменьшению груди, но она выросла обратно, пишет The Sun.

В апреле 2025 года Халли Галлетта решилась на платную операцию по уменьшению и подтяжке груди, так как была недовольна ее размером. Однако уже в первые недели после вмешательства она заметила, что изменения оказались менее выраженными, чем ожидалось.

По словам женщины, примерно через полтора месяца после операции ей показалось, что грудь «вернулась» к прежнему объему.

«Я посмотрела вниз и подумала, что грудь снова появилась», — рассказала она.

После первой процедуры хирург сообщил, что удалил около 200 граммов ткани из каждой груди. Однако Галлетта утверждает, что на фотографиях «до» и «после» не видит значительной разницы.

Теперь она планирует повторную операцию, которая назначена на март 2026 года. Поскольку она не соответствует критериям для проведения бесплатной процедуры, расходы ей снова придется покрывать самостоятельно.

Халли отмечает, что ее вес после операции не изменился, и она не связывает произошедшее с набором массы тела. При этом она признает, что существует вероятность повторного увеличения объема и после второй процедуры, но третью операцию делать не намерена.

Врачи напоминают, что окончательный результат пластических операций может формироваться в течение нескольких месяцев, а на объем груди могут влиять гормональные изменения, колебания веса и индивидуальные особенности организма.

