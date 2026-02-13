Назван неожиданный фактор повреждения печени

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании установили, что повышенный уровень холестерина в крови может приводить к образованию кристаллов, повреждающих печень. Результаты опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По данным исследователей, в чистом виде холестерин формирует кристаллические пластинки или игольчатые структуры — воскообразные и нерастворимые в воде. Их появление увеличивает плотность печеночной ткани уже на ранних стадиях метаболически ассоциированной жировой болезни (MASLD), то есть до развития выраженного рубцевания.

Неалкогольная жировая болезнь возникает при накоплении липидов в печени и часто диагностируется у людей с ожирением, инсулинорезистентностью и диабетом второго типа.

В опытах на животных специалисты сравнили влияние рациона с высоким содержанием жира и диеты, дополнительно обогащенной холестерином. В обоих случаях наблюдалось жировое перерождение печени. Однако во втором варианте внутри клеток дополнительно образовывались твердые включения.

Их присутствие было связано с повышением жесткости ткани не зависимости от степени уже имеющегося фиброза. Как отмечают авторы, такие изменения создают предпосылки для дальнейшего повреждения органа и ускоренного формирования рубцовой ткани. В экспериментальной модели устранение этих структур сопровождалось снижением плотности ткани, что свидетельствует о потенциальной обратимости выявленных нарушений.

На данный момент обнаружить подобные изменения возможно только при биопсии. В дальнейшем исследовательская группа намерена разработать неинвазивные способы диагностики и проверить, способны ли уже применяемые препараты, включая статины, уменьшать накопление холестериновых кристаллов.

