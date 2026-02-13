Рудковская заявила, что Гуменник будет в тройке на Олимпиаде-2026

Рудковская: Гуменник будет в тройке на Олимпиаде-2026

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, заявила в соцсетях, что фигурист Петр Гуменник сможет завоевать место в тройке на Олимпиаде.

«Петя пока занимает 12-ю строчку, но я доверяю профессиональному зоркому взору Евгения, что шансы на топ-6 у него есть. Я поставила Петю в топ-3. И очень надеюсь на его бронзу», — сказала Рудковская.

Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы Олимпиады, набрав в короткой программе 86,72 балла. Первое место занял американец Илья Малинин, набрав 108,16 баллов.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Произвольная программа пройдет 13 февраля. Гуменник выйдет на лед 13-м. Соревнования начнутся в 21.00 по московскому времени.



