Участникам проектов «Движение первых» дадут допбаллы при поступлении в педвуз

Участникам проектов «Движение первых» будут начисляться дополнительные 10 баллов при поступлении в педагогические вузы. Об этом сообщили в Минпросвещении России, передает ТАСС.

На данный момент к данной инициативе присоединились уже шесть подведомственных Минпросвещения университетов.

«В 2026/27 учебном году российские вузы будут начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что баллы будут начислены за активность в федеральных и региональных проектах.

До этого Минздрав России определил минимальные баллы ЕГЭ для приема абитуриентов в медицинские вузы в 2026 году. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Чтобы поступить в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова на программы «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология», необходимо будет набрать минимум 55 баллов по русскому языку, биологии и химии. Для обучения по специальности «Сестринское дело» нужно будет преодолеть пороговое значение на уровне 50 баллов, а на программе «Фармация» — 45 баллов по вышеуказанным предметам.

Ранее Минобрнауки увеличило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году.