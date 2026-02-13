В Москве на видео попало падение детей, провалившихся в постройку на парковке

Пострадавшие в Москве дети провалились в нежилое строение, оба получили травмы. Об этом сообщает прокуратура столицы.
На кадрах, опубликованных ведомством, заметно, как двое детей залезли на крышу невысокого здания. Почти сразу крыша под ними провалилась, и дети рухнули внутрь.
В ведомстве также уточнили, что оба мальчика родились в 2016 году. На данный момент специалисты проводят проверку.
«Установление всех обстоятельств и причин произошедшего на контроле в прокуратуре», – сообщается в публикации.
Инцидент произошел на улице Главмосстроя. Изначально сообщалось, что дети зашли на парковку и упали в колодец.
В результате оба пострадавших получили травмы. Свидетели вызвали врачей, медики вытащили детей без помощи спасателей.
Один из школьников попал в травматологическое отделение, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Второй потерял сознание, медики пытаются реанимировать его на месте.
