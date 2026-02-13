Размер шрифта
В Москве на видео попало падение детей, провалившихся в постройку на парковке

Прокуратура Москвы показала кадры падения детей, упавших в постройку на парковке

Пострадавшие в Москве дети провалились в нежилое строение, оба получили травмы. Об этом сообщает прокуратура столицы.

На кадрах, опубликованных ведомством, заметно, как двое детей залезли на крышу невысокого здания. Почти сразу крыша под ними провалилась, и дети рухнули внутрь.

В ведомстве также уточнили, что оба мальчика родились в 2016 году. На данный момент специалисты проводят проверку.

«Установление всех обстоятельств и причин произошедшего на контроле в прокуратуре», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел на улице Главмосстроя. Изначально сообщалось, что дети зашли на парковку и упали в колодец.

В результате оба пострадавших получили травмы. Свидетели вызвали врачей, медики вытащили детей без помощи спасателей.

Один из школьников попал в травматологическое отделение, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Второй потерял сознание, медики пытаются реанимировать его на месте.

Ранее пьяный россиянин залез в канализационный люк и оставил без воды 22 тысячи человек.
 
