Польша и Литва организуют общий полигон вблизи Калининградской области

Польша и Литва создают общий полигон в Сувалкском коридоре ради «безопасности»
Mindaugas Kulbis/AP

Польша и Литва намерены организовать совместный тренировочный полигон в районе Сувалкского коридора, расположенного вблизи Калининградской области. Об этом сообщает издание The National Interest.

«Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в «безграничный форпост» НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками», — говорится в материале.

Как пишет издание, в конце января, во время трехсторонней встречи в Вильнюсе, где присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и польский лидер Кароль Навроцкий, президент Литвы Гитанас Науседа предложил «усилить безопасность» в данном регионе, который зачастую называют «ахиллесовой пятой» альянса.

Уточняется, что Литва уже инвестировала €100 млн в создание нового полигона для тренировок бригадного уровня в Капчяместисе, находящемся в самом центре Сувалкского коридора.

«Новизна предложения Литвы заключается в том, что это будет как бы приглашением Польше расширить объект так, чтобы он располагался по обе стороны границы», — сообщается в публикации.

Сувалкский коридор представляет собой участок земли протяженностью около 100 км, расположенный на границе между Литвой и Польшей, имеющий также общие границы с Калининградской областью Российской Федерации и Белоруссией.

Ранее генсек НАТО пригрозил России сокрушительным ударом за действия в районе Сувалкского коридора.
 
