Британия потратит более $500 млн для создания ракет на замену Storm Shadow

Великобритания выделит £400 млн ($544 млн) на разработку гиперзвукового оружия и оружия большой дальности. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

«Великобритания расширяет сотрудничество с ключевыми европейскими союзниками в разработке нового высокоточного и гиперзвукового оружия большой дальности. Расходы на эти проекты в текущем финансовом году превысят £400 млн», - говорится в заявлении.

В частности, речь идет о проекте Stratus, в рамках которого ведется создание ракеты следующего после Storm Shadow поколения. Великобритания участвует в проекте вместе с Францией и Италией. Новые ракеты смогут поражать корабли и средства ПВО противника.

Кроме того, вместе с Германией Соединенное Королевство разрабатывает дальнобойную систему Deep Precision Strike. Новая система будет иметь дальность полета более 2000 км и станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией, отметили в кабмине. Ожидается, что она поступит на вооружение в 2030-х годах.

