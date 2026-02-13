Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Мать из ЛНР толкнула коляску с дочерью под колеса авто и пошла под суд

В ЛНР осудили мать, толкнувшую ребенка под машину
Shutterstock

Суд вынес приговор по делу жительницы Антрацита, которая пыталась расправиться с собственной дочерью. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, инцидент произошел после того, как женщина поссорилась со своим возлюбленным. Предположив, что причиной их разногласий стала годовалая дочь, мать посадила ее в коляску и отправилась на улицу.

Около дороги родительница специально толкнула коляску под колеса машины. Мужчина за рулем вовремя затормозил, поэтому девочка каких-либо травм не получила.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. Фигурантку арестовали, несовершеннолетнюю передали отцу.

Суд приговорил мать к девяти годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

До этого в Италии отец напал на пятилетнего сына. После конфликта у малолетнего диагностировали переломы рук и ног.

Мать ребенка покрывала отца и в беседе с сотрудником 911 сказала, что мальчик просто упал с кровати. После двухнедельного расследования главу семьи арестовали.

Ранее родители попытались продать 12-дневнего ребенка ради финансирования своего бизнеса.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!