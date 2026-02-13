Мать из ЛНР толкнула коляску с дочерью под колеса авто и пошла под суд

Суд вынес приговор по делу жительницы Антрацита, которая пыталась расправиться с собственной дочерью. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, инцидент произошел после того, как женщина поссорилась со своим возлюбленным. Предположив, что причиной их разногласий стала годовалая дочь, мать посадила ее в коляску и отправилась на улицу.

Около дороги родительница специально толкнула коляску под колеса машины. Мужчина за рулем вовремя затормозил, поэтому девочка каких-либо травм не получила.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Фигурантку арестовали, несовершеннолетнюю передали отцу.

Суд приговорил мать к девяти годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

До этого в Италии отец напал на пятилетнего сына. После конфликта у малолетнего диагностировали переломы рук и ног.

Мать ребенка покрывала отца и в беседе с сотрудником 911 сказала, что мальчик просто упал с кровати. После двухнедельного расследования главу семьи арестовали.

Ранее родители попытались продать 12-дневнего ребенка ради финансирования своего бизнеса.