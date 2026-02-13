Мужчину задавило снегом, упавшим с крыши частного дома в Москве

В Москве мужчина не выжил после того, как на него упал снег с крыши частного дома. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в садовом товариществе в районе Бекасово, расположенном в Новой Москве. Снежная глыба упала с крыши одноэтажного частного дома на мужчину и задавила его. В результате пострадавший не выжил.

До этого ледяная глыба рухнула на мать с ребенком в Нижнем Новгороде. Пострадавших доставили в больницу, чтобы они находились под присмотром врачей. Сообщается, что женщина отказалась от госпитализации. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее уфимской пенсионерке на голову рухнула глыба льда с крыши.