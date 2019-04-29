У посольства США на Гаити открыли стрельбу

Американский Госдеп проинформировал о стрельбе недалеко от входа в посольство США на Гаити. Об этом сообщается в твиттере отдела по консульским вопросам.

Согласно данным ведомства, стрельбу открыли около заднего входа в здание.

«Всем находящимся на территории посольства рекомендуется оставаться в укрытии», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве посоветовали тем, кто направляется в посольство, укрыться в безопасном месте.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла у церкви в Балтиморе.