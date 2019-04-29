Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза

Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ведомство.

По информации местных СМИ, за протез пищевода, который должен был облегчить жизнь больному, у его родственников потребовали 50 тыс. руб. При этом утверждается, что врачи, получив деньги, протез не установили, а больному и его родным сказали, что он поставлен.

Сообщается, что мужчина умер в реанимации 26 апреля. Прокуратура после сообщений СМИ организовала проверку, в ходе которой ведомство будет устанавливать, «проводилась ли операция по установке эндопротеза пациенту, должны ли были ее проводить бесплатно, из каких источников финансировалось ее проведение».

Ранее пенсионер не дождался приема врача и покончил с собой в туалете поликлиники.