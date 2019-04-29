Заповедник вновь загорелся из-за грозы в Хабаровском крае

В результате грозы загорелся заповеднике в Хабаровском крае, где месте восемь лет назад на том же месте из-за грозы также был пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По некоторым данным, площадь горения уже составляет 55 га.

Отмечается, что причиной возгорания стал грозовой снаряд

«В 2011 году на этом же месте из-за грозы также произошел пожар», — рассказал источник.

На данным момент пожар пытаются потушить 13 человек и две единицы техники

Ранее сообщалось, что первая весенняя гроза произошла в московском регионе.