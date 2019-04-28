Крыша склада под Воронежем рухнула из-за крупного пожара

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Крыша загоревшегося под Воронежем склада розничной сети «Магнит» частично обрушилась, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Площадь обрушения уточняется.

На данным момент информации о погибших нет. Отмечается, что склад находится в поле.

Площадь пожара составила 20 тысяч кв. м.