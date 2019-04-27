Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

Как отмечается, подземные толчки были зафиксированы в 17.24 по времени UTC (20.24 мск).

Эпицентр находился в 46 км к северо-востоку от города Сидзунай. Очаг залегал на глубине 121,5 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете.