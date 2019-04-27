Посланников ПЦУ не допустили к пасхальной службе в Иерусалиме

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Иерусалим не допустил представителей Православной церкви Украины (ПЦУ) к службе в храме Воскресения Христова, известно также как храм Гроба Господня. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Как отмечается, им не выдали специальные бейджи паломников, которые разрешают принять участие в пасхальном служении.

«Они могут лишь присутствовать в своих одеяниях или же одетыми, как обычные верующие, однако не могут сослужить с нами», — отметил спикер Иерусалимской патриархии.

По его словам, такова позиция патриарха.

Ранее сообщалось, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня.

Планируется, что в ближайшее время Благодатный огонь привезут в Москву примерно в 22.00 мск. После этого огонь отвезут в другие регионы страны.

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