Посланников ПЦУ не допустили к пасхальной службе в Иерусалиме
Иерусалим не допустил представителей Православной церкви Украины (ПЦУ) к службе в храме Воскресения Христова, известно также как храм Гроба Господня. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
Как отмечается, им не выдали специальные бейджи паломников, которые разрешают принять участие в пасхальном служении.
«Они могут лишь присутствовать в своих одеяниях или же одетыми, как обычные верующие, однако не могут сослужить с нами», — отметил спикер Иерусалимской патриархии.
По его словам, такова позиция патриарха.
Ранее сообщалось, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня.
Планируется, что в ближайшее время Благодатный огонь привезут в Москву примерно в 22.00 мск. После этого огонь отвезут в другие регионы страны.
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