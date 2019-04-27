Названы версии крушения самолета Як-18 под Хабаровском

Следственный комитет изучает несколько версий крушения легкомоторного самолета ЯК-18 под Хабаровском. Об этом сообщает ТАСС.

До этого стало известно о крушении самолета, в ходе которого погибли два человека.

Как отмечается, следствие отрабатывает такие версии крушения, как ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна и неблагоприятные погодные условия.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Чили самолет упал на дом.