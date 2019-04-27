Песков прокомментировал приговор Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг дела россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, российская сторона не в курсе деталей сделки со следствием, но считает неприемлемым задержание и содержание Бутиной в неволе.
«Мы считаем, что эта гражданка России не была и не могла быть замешанной в том, в чем она обвиняется, это наше принципиальное отношение», — заключил Песков.
Ранее сообщалось, что американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы.