На заводе Роскосмоса рухнула кровля из-за пожара

В Красноярске на территории завода «Красмаш» (входит в Роскосмос) произошел крупный пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м., после чего у здания произошло обрушение кровли.

Также сообщается, что спасатели присвоили пожару четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае.

В свою очередь в Роскосмосе рассказали, что горит не сам завод, а расположенный на его территории склад холодильников.

Завод производит баллистические ракеты «Синева» и новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».