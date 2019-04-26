На заводе Роскосмоса рухнула кровля из-за пожара
В Красноярске на территории завода «Красмаш» (входит в Роскосмос) произошел крупный пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м., после чего у здания произошло обрушение кровли.
Также сообщается, что спасатели присвоили пожару четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае.
В свою очередь в Роскосмосе рассказали, что горит не сам завод, а расположенный на его территории склад холодильников.
Завод производит баллистические ракеты «Синева» и новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».