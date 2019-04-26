Рейс «Рига — Москва» экстренно сел в Латвии

Пресс-секретарь Международного аэропорта Рига Лаура Карниете сообщила, что российский самолет, выполнявший рейс «Рига — Москва», экстренно приземлился в аэропорту столицы Латвии, передает ТАСС.

По ее словам, причиной посадки стало возникновение неисправности на борту воздушного судна.

Она подчеркнула, что самолет успешно приземлился, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что летевший из России в ОАЭ самолет экстренно сел в Тегеране.