СК просит арестовать задержанных по делу Арашуковых силовиков

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Следственный комитет (СК) России просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего первого замглавы Следственного управления СК по Карачаево-Черкесии (КЧР) Казбека Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова, которые были задержаны в рамках дела Арашуковых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании Булатову и Бетуганову меры пресечения в виде содержания под стражей», — подтвердила Царева.

Ранее сообщалось, что по делу Арашуковых задержали двух силовиков.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.