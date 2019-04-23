ФСБ: боевики собирались атаковать силовиков при помощи беспилотника

В российской ФСБ проинформировали о том, что задержанные на Северном Кавказе члены ИГ (организация запрещена в России) собирались использовать беспилотник с бомбой для нападения на силовиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в распоряжении ведомства находится видеозапись, на которой один из задержанных рассказывает об этом. Для этой цели он планировал приобрести квадрокоптер.

«Хотел на квадрокоптере установить специальный спусковой механизм, точно так, как делают в «Исламском государстве», — заявил он.

Ранее сообщалось, что задержанные планировали совершение терактов, а задержаны были при подготовке к совершению террористических действий против сотрудников правоохранительных органов в Каспийске и Грозном.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.