ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

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Террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов.

По последним данным, в результате терактов погиб 321 человек, около 500 человек получили ранения.

ИГ не предоставило никаких доказательств причастности ко взрывам.

Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что серия взрывов в церквях и гостиницах стала ответом на стрельбу в мечетях Новой Зеландии. Он отмечал, что за теракт несут ответственность две местные исламистские группировки.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.